Від осені все змінилося: Зеленський назвав межу, яку перетнув Лукашенко

Зеленський пояснив, чому запровадив санкції проти Лукашенка / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський пояснив своє рішення запровадити санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після 4 років повномасштабної війни.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за 18 лютого.

Він пояснив, що санкції — це відповідь України на все більше втягування Білорусі у війну Росії.

«Лукашенко звик торгувати суверенітетом своєї держави й здав багато інтересів Білорусі, здав росіянам. Навіть повномасштабну війну Росія принесла в Україну в тому числі з території Білорусі, і це факт. Але протягом довгого часу Лукашенко все ж таки утримувався від прямих своїх жорстких дій на користь Росії», — визнав Зеленський.

Проте, за його словами, від осені минулого року Україна фіксує на території Білорусі ретранслятори, які працюють на підтримку ударних дронів. Саме завдяки цим ретрансляторам Росія здійснювала удари по північних регіонах: від Києва й Київської області до Волинської області. Зокрема, це були удари по енергетиці і залізниці.

«Також, на жаль, Лукашенко продовжує підігравати Путіну в його небезпечній геополітичній грі з „Орєшніком“, це загальноєвропейська загроза. Також Білорусь і далі використовують як базу постачання компонентів, обладнання, техніки для російської армії. За сукупністю всього цього ми теж змінюємо політику й будемо відповідати адекватно загрозі. В Мінську повинні це розуміти», — сказав Зеленський.

Санкції проти Лукашенка він назвав «політичним сигналом».

«Я доручив уважно вивчити також усі схеми Лукашенка і його спільників. Ми будемо протидіяти більш відчутно. І будемо працювати з нашими партнерами в регіоні та в усій Європі, також із глобальними партнерами, щоб вони повністю усвідомлювали, із чим мають справу, коли йдеться про режим у Білорусі. Білорусь — країну, людей, народ — не можна втрачати для Європи. Але цю особу, яка ставить Білорусь на службу Росії, точно варто „втратити“», — підсумував Зеленський.

Раніше в МЗС пояснили, чому санкції проти Лукашенка запровадили саме зараз.