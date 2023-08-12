Від освітян вимагають повернути безпідставно отримані 6 500 грн: МОН погрожує судом

Учителям та науковцям, які безпідставно отримали 6 500 гривень від держави на початку повномасштабного вторгнення, пропонують терміново повернути цю грошову допомогу.

Лист із цією вимогою Міністерство освіти і науки розіслало у підпорядковані заклади, повідомляють "Українські новини".

На початку березня 2022 року уряд розширив програму "єПідтримка", додавши до неї можливість отримання разової грошової допомоги в розмірі 6 500 гривень для тих, хто втратив зарплату чи дохід через російське вторгнення.

Деякі працівники бюджетних установ, зокрема освітяни, зарплати яким продовжували нараховувати в повному обсязі, безпідставно скористалися такою нагодою. Пізніше їх зобов’язали повернути отримані гроші.

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За інформацією Мінекономіки, станом на 29 червня 2023 року кошти не повернули 3 247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти.

В листі зазначається, що МОН та Мінекономіки склали перелік освітян та науковців, які мають "терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу в розмірі 6 500 гривень". Ці гроші планують перерахувати до резервного фонду державного бюджету, звідки їх спрямують на потреби національної безпеки та оборони.

"У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки буде змушене звернутися до суду", – йдеться в листі Міносвіти, датованому 13 липня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні 2023 року вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

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