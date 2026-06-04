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Категорія
Укрaїнa
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Від пам'ятки XIX століття залишилися руїни: РФ стерла з лиця землі український храм-символ (фото)

Храм пережив дві світові війни, але не російські обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Від пам'ятки XIX століття залишилися руїни: РФ стерла з лиця землі український храм-символ (фото)

У Юнаківці російські війська зруйнували храм XIX століття

У селі Юнаківка на Сумщині російські обстріли знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці — одну з найцінніших архітектурних пам’яток регіону та визначний зразок українського храмового класицизму.

Про це повідомляють «Кордон медіа» та архітектор Ігор Титаренко. А 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» оприлюднила фото зруйнованого росіянами храму.

Історія храму

Храм був зведений ще 1806 року, а його будівництво тривало 13 років. Святиня пережила революції, дві світові війни та понад два століття історії. Тривалий час будівля перебувала на реставрації.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, 1914 рік

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, 1914 рік

До початку повномасштабної війни богослужіння проводили у підвальній частині храму — так званій зимовій церкві.

За час повномасштабного вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали святиню. Після чергових ударів від історичної споруди фактично залишилися лише руїни.

Храм-символ регіону

Храм був настільки знаковим для регіону, що його зображення використовували на гербі Сумського району.

Юнаківка вже тривалий час перебуває під постійними обстрілами. За даними місцевих джерел, село перебуває під вогневим контролем російських військ із серпня 2025 року, а також там фіксували присутність ворожої піхоти.

Знищення храму стало черговою втратою культурної та історичної спадщини України через російську агресію.

Нагадаємо, 4 червня російські війська завдали удару по центральній частині Ямпільської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо цивільних постраждали.

Раніше йшлося, що РФ посилює повітряні атаки та придумала як обходити системи ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
328
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