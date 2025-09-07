- Дата публікації
Повернення COVID-19: коли чекати нової хвилі та чи потрібна вакцинація
Медикиня заявила, що коронавірус стає сезонним захворюванням.
Коронавірус (COVID-19) в Україні стає схожим на сезонне захворювання. Восени 2025 і взимку 2026 ще можуть бути спалахи захворювання.
Про це заявила лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз у коментарі на телеканалі «Київ24».
За її словами, у серпні цього року в Україні зареєстровано 22,5 тисячі випадків COVID-19, тоді як у той самий час торік — майже 47 тисяч торік.
«На жаль, коронавірусна інфекція вже переходить до сезонних захворювань. Якщо йти за планом минулого року, то, як правило, жовтень, початок листопада — це період, коли закінчується збільшення захворюваності на коронавірус. І ми знову очікуємо потужну хвилю вірусу грипу», — каже медикиня.
Чи потрібно вакцинуватися
«Стосовна вакцинації. Можливо, вона потрібна тим верствам населення, які мають супутні захворювання — серцево-судинні, онкологічні, нервову недостатність, люди похилого віку. Оці люди можуть вакцинуватися. Всі інші — за бажанням», — неочікувано заявила Лариса Мороз.
