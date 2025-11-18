Винищувач Rafale. Фото ілюстративне / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підписав лист про наміри з Францією щодо придбання 100 винищувачів Rafale.

Коли Україна зможе отримати перші з них, пише Sky News.

«Це буде найкраща протиповітряна оборона, одна з найкращих у світі», — сказав Зеленський після підписання листа з французьким колегою Еммануелем Макроном на авіабазі поблизу Парижа.

За його словами, лист також відкриє для України можливості купувати системи протиповітряної оборони SAMP-T, радари, ракети класу «повітря-повітря» та авіаційні бомби.

Франція не надала подробиць щодо того, чи будуть літаки виробництва Dassault передані з існуючих французьких запасів, чи придбані нові літаки, але два чиновники повідомили Reuters, що вони будуть частиною 10-річної авіаційної угоди між двома країнами.

Вони заявили, що основна частина літаків буде довгостроковою та частиною зусиль України щодо збільшення свого флоту до 250 військових літаків, що також включає літаки зі США та Швеції.

За словами чиновників, угоди на подальше постачання систем протиповітряної оборони також будуть укладені або з існуючих запасів, або через довгострокові замовлення, включаючи ракети класу «земля-повітря» та системи боротьби з безпілотниками.

Напередодні візиту Зеленського, в офісі Макрона заявили, що метою листа було «поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу обороні України» та «надати їй можливість придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію».

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про історичне замовлення 100 літаків Rafale у Франції.

У Defense Express пояснили, що наразі не йдеться про тверду угоду, а лише про попередню генеральну домовленість.