Від початку повномасштабного вторгнення знешкоджено понад 459 тис. вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 109 разів.
Зокрема, виявлено, вилучено і знешкоджено 414 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 117,93 гектара.
Про це інформує ДСНС України.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 25 тис. 534, Київщині – 9 тис. 407, Донеччині – 9 тис. 473, Миколаївщині – 6 тис. 625, Херсонщині – 9 тис. 523, Чернігівщині – 5 тис. 147, Сумщині – 2 тис. 797, Черкащині – 1 тис. 381.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 459 тис. 472 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 134 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 768 гектарів.
"У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не втрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.
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