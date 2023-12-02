Від початку повномасштабного вторгнення знешкоджено понад 459 тис. вибухонебезпечних предметів

Зокрема, виявлено, вилучено і знешкоджено 414 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 117,93 гектара.

Про це інформує ДСНС України.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 25 тис. 534, Київщині – 9 тис. 407, Донеччині – 9 тис. 473, Миколаївщині – 6 тис. 625, Херсонщині – 9 тис. 523, Чернігівщині – 5 тис. 147, Сумщині – 2 тис. 797, Черкащині – 1 тис. 381.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 459 тис. 472 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 134 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 768 гектарів.

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"У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не втрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

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