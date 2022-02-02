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Від початку року хакери атакували українську владу понад 120 разів: в СБУ повідомили деталі

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Від початку року хакери атакували українську владу понад 120 разів: в СБУ повідомили деталі

Pexels

Кіберфахівці СБУ за січень проаналізували понад 25 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Фахівці СБУ в січні 2022 року припинили та нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади України. Розслідування кібератаки, яку було скоєно в ніч проти 14 січня, триває.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що це відбулося шляхом аналізу понад 25 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених в поточному місяці.

Водночас триває розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, що сталася в ніч проти 14 січня, за результатами якого СБУ буде інформувати окремо. 

Зокрема, основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

  • З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • Шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.

У СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

© Служба безпеки України
Служба безпеки України

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 14 січня, сталася масштабна хакерська атака на українські урядові сайти. Невідомі атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню.

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