Від початку року хакери атакували українську владу понад 120 разів: в СБУ повідомили деталі

Від початку року хакери атакували українську владу понад 120 разів: в СБУ повідомили деталі

Кіберфахівці СБУ за січень проаналізували понад 25 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Фахівці СБУ в січні 2022 року припинили та нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади України. Розслідування кібератаки, яку було скоєно в ніч проти 14 січня, триває.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зазначається, що це відбулося шляхом аналізу понад 25 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених в поточному місяці.

Водночас триває розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, що сталася в ніч проти 14 січня, за результатами якого СБУ буде інформувати окремо.

Зокрема, основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на веб-додатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

У СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Служба безпеки України

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 14 січня, сталася масштабна хакерська атака на українські урядові сайти. Невідомі атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню.

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