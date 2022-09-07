Від початку року СБУ викрила 35 ворожих ботоферм: тепер збираються посилити відповідальність за їхнє створення

Служба безпеки України від початку року знешкодила вже 35 ботоферм. Тепер відомство ініціює посилення відповідальності за їхнє створення.

Зокрема, лише за останні кілька днів викрито ботоферми на Київщині, Одещині та у столиці, які, серед іншого, дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на слова начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка в ефірі телемарафону.

"З початку року ми припинили функціонування вже 35 ботоферм. Тобто департамент кібербезпеки системно протидіє інформаційній агресії російської федерації, не допускаючи розхитування суспільно-політичної ситуації в нашій державі", – підкреслив Вітюк.

За його словами, ботоферми зазвичай створюються, як шахрайський інструмент масштабування інформаційного впливу на певні аудиторії. Тому відповідальність за такий злочин має бути посилена.

Слід зазначити, що сьогодні створення ботоферми класифікується як "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж" (ст. 361 Кримінального кодексу України) і карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.

Водночас Вітюк наголосив, що чимало ботоферм працюють на російські спецслужби, а отже, кваліфікувати такі дії вже варто, як "пособництво державі-агресорці чи й державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності".

"Наші спеціалісти напрацьовують відповідні ініціативи та зміни до законодавства. Ми вважаємо, що необхідно виділити питання кваліфікації дій – зокрема, створення та функціонування бото- і тролеферм – в окремий склад злочину з огляду на його суспільну небезпеку, особливо у воєнний час", – зазначив Вітюк.

Нагадаємо, СБУ затримала прикарпатця, який створив масштабну ботоферму. Чоловік залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тисяч карток одного з українських мобільних операторів.

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