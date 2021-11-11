Від початку року уже 35 тисяч українців попалися "на гачок" інтернет-шахраїв

Від початку року уже 35 тисяч українців попалися "на гачок" інтернет-шахраїв

Також у департаменті дали поради перед "чорною п'ятницею".

Департамент кіберполіції Нацполіції повідомив, що від початку року до них надійшло вже понад 35 тисяч звернень громадян щодо онлайн-шахрайств.

Про такі цифри інформує кіберполіція України.

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Також у відомстві дали поради, щоб інтернет-шопінг був безпечним та приносив лише позитивні емоції:

купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, надайте перевагу післяплаті.

для онлайн-шопінгу заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати.

не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код.

у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери.

перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

не сплачуйте онлайн-покупки, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi.

Раніше повідомляли, громадська спілка "Чисте небо" та Департамент кіберполіції Національної поліції домовилися разом боротися проти нелегального використання аудіовізуального контенту.

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