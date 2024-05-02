Скільки зброї вилучили на блокпостах від початку повномасштабної війни: у Нацполіції шокували

На блокпостах по всій Україні вилучили понад 11 тис. вогнепальної зброї, а також гранатомети, гранати та боєприпаси.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, за словами Нєбитова, тільки на блокпостах вилучили:

11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів

майже 1500 гранатометів

27 тисяч гранат

4200 вибухових речовин

3,5 мільйона боєприпасів.

Як повідомили в поліції, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків розстріляли поліцейських, які зупинили їхнє авто. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення. Нападників-військових, які виявилися батьком і сином, затримали наступного дня, 21 квітня, в Одеській області.

Слідство з'ясувало, що нападники перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули до водойми.

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