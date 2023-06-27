Від початку великої війни у західних партнерів кардинально змінилось ставлення до України

В українському уряді стверджують, що у західних партнерів кардинально змінилось ставлення до України, якщо його порівнювати з тим, яке було після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило джерело ТСН.ua в уряді.

"Відбувся тектоничний зсув з точки зору ставлення до нас, - каже поінформоване джерело в уряді. – Наприклад, в Пентагоні запропонували серйозно думати нам про майбутні сили оборони, армію майбутнього. Не тільки про збройні сили, а про весь сектор сил безпеки і оборони України. Їх вже це цікавить як задача, яку ми будемо спільно вирішувати. Тобто Future Force Concept – в їх розумінні це вже прийнято. Це означає, що перемога України в розумінні Пентагону вже відбулась і ми говоримо про те, як розвивати збройні сили чи сили оборони після війни: як обслуговувати, де брати запчастини, хто з партнерів буде продовжувати за це платити, а хто не буде, чи будувати свої заводи, ремонтні бази. Це задачі, над якими вже будуть працювати наші військові та вчені. Ми відповіли, що готові, але спитали у партнерів про те, як вони нас бачать. В якості самостійного гравця чи в якості партнерів – членів Альянсу? У них тепер задача думати над цим".

Також в уряді додали: "Сьогодні ми працюємо над концепцією армії майбутнього, сил оборони. В першу чергу відпрацюєм це на урядовому рівні. Як готуватись до можливої нової війни з росіянами, щоб вона не сталась, щоб не було шансів на реванш: освіта, підготовка, резервістська армія – питань безліч. Ми почали це обговорювати".

Нагадаємо, в Україні впроваджено близько 15% стандартів НАТО, але прийняття до Альянсу залишається відкритим питанням.

Україна і НАТО: актуальна ситуація

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі 2023 року відбудеться 11-12 липня.

Президент України зазначив, що він очікує від саміту НАТО офіційних гарантіїй безпеки.

Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Тим часом у Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів країн НАТО у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

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