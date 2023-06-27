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Від початку великої війни у західних партнерів кардинально змінилось ставлення до України

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Від початку великої війни у західних партнерів кардинально змінилось ставлення до України

У західних партнерів кардинально змінилось ставлення до УкраїниФото: Unsplash

Відбувся тектоничний зсув з точки зору ставлення до країни.

В українському уряді стверджують, що у західних партнерів кардинально змінилось ставлення до України, якщо його порівнювати з тим, яке було після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило джерело ТСН.ua в уряді.

"Відбувся тектоничний зсув з точки зору ставлення до нас, - каже поінформоване джерело в уряді. – Наприклад, в Пентагоні запропонували серйозно думати нам про майбутні сили оборони, армію майбутнього. Не тільки про збройні сили, а про весь сектор сил безпеки і оборони України. Їх вже це цікавить як задача, яку ми будемо спільно вирішувати. Тобто Future Force Concept – в їх розумінні це вже прийнято. Це означає, що перемога України в розумінні Пентагону вже відбулась і ми говоримо про те, як розвивати збройні сили чи сили оборони після війни: як обслуговувати, де брати запчастини, хто з партнерів буде продовжувати за це платити, а хто не буде, чи будувати свої заводи, ремонтні бази. Це задачі, над якими вже будуть працювати наші військові та вчені. Ми відповіли, що готові, але спитали у партнерів про те, як вони нас бачать. В якості самостійного гравця чи в якості партнерів – членів Альянсу? У них тепер задача думати над цим".

Також в уряді додали: "Сьогодні ми працюємо над концепцією армії майбутнього, сил оборони. В першу чергу відпрацюєм це на урядовому рівні. Як готуватись до можливої нової війни з росіянами, щоб вона не сталась, щоб не було шансів на реванш: освіта, підготовка, резервістська армія – питань безліч. Ми почали це обговорювати".

Нагадаємо, в Україні впроваджено близько 15% стандартів НАТО, але прийняття до Альянсу залишається відкритим питанням.

Україна і НАТО: актуальна ситуація

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі 2023 року відбудеться 11-12 липня.

Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Тим часом у Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів країн НАТО у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

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Дата публікації
Перегляди
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