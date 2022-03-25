Від початку війни до Рівненської області прибуло понад 30 тисяч переселенців

Від початку війни до Рівненської області прибуло понад 30 тисяч переселенців

Усі евакуйовані з інших регіонів особи можуть офіційно зареєструватися в ЦНАПі.

Від початку війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого, рівненська область прийняла 30 227 переселенців.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль

За його словами, протягом останньої доби майже 2500 зареєстрованих осіб залишилися в області. Загалом нині у нас мешкають людей.

Ситуація в районах:

Рівненський – 17 068 осіб;

Дубенський – 6 660 осіб;

Сарненський – 4 325 осіб;

Вараський – 2 174 особи.

"Вимушено евакуйовані з інших регіонів особи можуть офіційно зареєструватися в ЦНАПі або в управлінні соцзахисту на території громади, у якій розмістилися. Наш кол-центр переміщених осіб лише поселяє", - наголосив керіник області.

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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