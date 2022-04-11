Від початку війни до Запоріжжя успішно евакуйовано 114 тисяч осіб – Тимошенко

Від початку війни до Запоріжжя успішно евакуйовано 114 тисяч осіб – Тимошенко

З перших днів повномасштабної військової агресії російських окупантів гуманітарними коридорами до Запоріжжя було евакуйовано 114 125 людей, з яких 29 405 – діти. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська», – зазначив він.

За словами Тимошенка, для забезпечення усіх потреб врятованих людей обласний гуманітарний штаб отримує відповідну гуманітарну допомогу. Зокрема, з Кіровоградської області надходить тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням.

«За період війни «Укрзалізницею» до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги. Зустрілись з людьми, які евакуювались гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз вони тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя і забезпечені всім необхідним», – повідомив заступник голови ОП.

Після спілкування із переселенцями Тимошенко вчергове підкреслив жорстокість та безпринципність російських окупантів та висловив надію, що люди якнайшвидше повернуться у мирний український Маріуполь.

Нагадаємо, що під час візиту до Дніпра Тимошенко відзначив роботу регіонального штабу, який став гуманітарним хабом для фронтових областей України.