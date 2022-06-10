Від початку війни Миколаїв залишила половина мешканців: мер закликає решту виїжджати

Від початку війни, 24 лютого, з Миколаєва виїхала половина мешканців.

До початку повномасштабного російського вторгнення у місті мешкало 480 тисяч осіб. За приблизнами оцінками, зараз залишилося 230 тисяч.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, здебльшого люди, які досі не покинули місто, - це миколаївці старшого віку або ті, хто доглядає за ними.

"Це ми дивилися за використанням води і також за вивезенням сміття. Найближчим часом також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістютелефонів і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - каже він.

Міський голова наголошує, що повертатися до Миколаєва поки зарано, адже це небезпечно. Сєнкевич навпаки рекомендує людям їхати до більш безпечних регіонів.

"Днями були вбиті мирні люди, які просто ходили по місту, які просто сиділи біля під'їзду. Кожного моменту ми всі перебуваємо в небезпеці, тому що може прилетіти. Попередити такі обстріли неможливо, запустити сирену від артобстрілу неможливо", - розповів миколаївський мер.

Як варіант, він називає переселення мешканів з небезпечних районів до інших частин міста. За слова Сєнкевича, міська влада підготувала дитячі садки, школи, куди можна тимчасово переїхати. Втім, люди не дуже налаштовані на такий переїзд.

"Я їм постійно кажу, що вони не "тутанхамони" і не "фараони", щоби в своїх гробницях схоронитися. У нас більшість людей сприймає свою квартиру як найцінніше у власному житті і навіть цінніше, ніж власне життя, насправді", - зауважує Сєнкевич.

Нагдаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що досі залишається ризик того, що країна-загарбниця Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя.

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