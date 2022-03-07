Від початку війни на Харківщині загинуло 209 осіб, серед яких 5 дітей

Від початку війни на Харківщині загинуло 209 осіб, серед яких 5 дітей

Від початку вторгнення росіян поліція Харківщини затримала 21 зловмисника.

Станом на 09:00 7 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій на Харківщині загинуло 209 осіб, серед яких 133 цивільних, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Від 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу російських військ, загинув 41 військовий Збройних сил України, 4 поліцейських, 8 нацгвардійців, 4 співробітників Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Під час артобстрілів поранено 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни.

Також поліція Харківщини від початку вторгнення окупантів затримала 21 зловмисника.

А саме затримані: 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, один з 2-х підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Нагадаємо, генерал РФ, який давав наказ обстрілювати Харків та регіон, народився у Чугуєві.

Сьогодні вночі, 7 березня, у Харкові Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача.