Від початку війни на Волинь переїхало понад 25 тисяч осіб

Від початку війни на Волинь переїхало понад 25 тисяч осіб

Для евакуйованих доспупно ще десять тисяч місць.

Від початку війни, 24 лютого, у Волинській області прийняли майже 25,5 тис. евакуйованих з потерпілих від обстрілів Росії регіонів.

Про це повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Також читайте Російські окупанти атакують Миколаївську область: поранено понад 60 осіб

За його словами, лише за минулу добу на Волині розташували майже тисячу вимушених переселенців. Станом на 21 березня вільних місць для поселення з усіма необхідними умовами близько десяти тисяч.

Голова Волинської ОВА наголосив, що ситуація на кордоні спокійна, а у регіоні працюють усі об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, через війну в Україні вже 67 суб’єктів господарювання з потерпілих регіонів мають намір переїхати на Прикарпаття. Шість вже перевезли обладнанн. Зокрема, два вже працюють і здійснюють випуск продукції. Чотири приступають до його монтажу.

Читайте також: