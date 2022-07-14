Від початку війни понад 9 млн українців виїхали за кордон

В Організації об'єднаних націй зареєстрували 9 136 006 перетинів кордону з України з часу російського вторгнення

Про це пише Reuters з посиланням на дані Верховного комісара з питань біженців ООН.

Найбльше українців прийняли у Польщі: станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.

Далі у списку:

Німеччина - близько 900 тис.,

Чехія - 391 тис.,

Туреччина - 150 тис.,

Італія - 150 тис.,

Молдова - 80 тис.,

Румунія - 80 тис.,

Словаччина - 80 тис.

У країні-агресорі Росії, за оцінками ООН, перебував 1 625 531 біженець з України. Своєю чергою, російські ЗМП з посиланням на силові структури заявляють про понад 2 млн людей.

Як повідомлялося, за кордоном розраховують залишатися близько двох третин біженців з України, але тільки доти, допоки з не вщухнуть бойові дії. Більшість біженців з України, а здебільшого це жінки та діти, заявили, що сподіваються згодом повернутися додому.

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