Від початку війни понад 9 млн українців виїхали за кордон

Від початку війни, яку розпочала Росія 24 лютого, кордон України перетнули мільйони українців.
В Організації об'єднаних націй зареєстрували 9 136 006 перетинів кордону з України з часу російського вторгнення
Про це пише Reuters з посиланням на дані Верховного комісара з питань біженців ООН.
Найбльше українців прийняли у Польщі: станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.
Далі у списку:
- Німеччина - близько 900 тис.,
- Чехія - 391 тис.,
- Туреччина - 150 тис.,
- Італія - 150 тис.,
- Молдова - 80 тис.,
- Румунія - 80 тис.,
- Словаччина - 80 тис.
У країні-агресорі Росії, за оцінками ООН, перебував 1 625 531 біженець з України. Своєю чергою, російські ЗМП з посиланням на силові структури заявляють про понад 2 млн людей.
Як повідомлялося, за кордоном розраховують залишатися близько двох третин біженців з України, але тільки доти, допоки з не вщухнуть бойові дії. Більшість біженців з України, а здебільшого це жінки та діти, заявили, що сподіваються згодом повернутися додому.
Читайте також:
- В РФ Червоний Хрест роздавав депортованим українцям речі з пикою Путіна та літерою "Z"
- У Білорусі засудили ще одну активістку, яка хотіла організувати свято для дітей-біженців з України
- Вже цієї осені населення планети досягне восьми мільярдів - ООН