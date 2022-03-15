Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2,5 млн осіб

Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2,5 млн осіб

Залізниця перевозила людей і на території країни, і за кордон.

Від початку війни Російської Федерації в Україні "Укрзалізниця" евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За кордон було евакуйовано близько 300 тисяч осіб.

Переважна більшість евакуйованих - жінки та діти, що вимушено покинули свої домівки у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах.

Як повідомлялося, від початку війни Російської Федерації в Україні загинуло 33 працівники "Укрзалізниці".

Зазначається, що у ніч проти 13 березня одна з провідниць загинула безпосередньо у рейсі, коли потягом здійснювали евакуацію мешканців Донецької області.

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