Від початку війни "Укрзалізниця" вивезла з небезпечних регіонів близько трьох мільйонів українців

Від початку війни "Укрзалізниця" вивезла з небезпечних регіонів близько трьох мільйонів українців

За кордон виїхало 430 тисяч людей.

Від початку війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого, "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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За його словами, саме така кількість громадян України переїхала з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни.

Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

Камишін також показав п'ять найголовніших евакуаційних коридорів для захисту населення. "Існування цих коридорів залізничники забезпечують цілодобово - як тільки вщухають обстріли. Як тільки є можливість відновити інфраструктуру, ми повертаємось до понівечених окупантами колій та ліній, раз за разом лагодимо їх, щоб процес порятунку життів та підтримки економіки не зупинявся ні на хвилину", - наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Укрзалізниця

Як повідомлялося, минулої доби з України виїхало понад 43 тисячі осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Загалом за добу 23 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів.

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