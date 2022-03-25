Від початку війни Укрзалізниця евакуювала з-під обстрілів 3 млн осіб і перевезла понад 8 тис. тонн гумдопомоги

Від початку війни Укрзалізниця евакуювала з-під обстрілів 3 млн осіб і перевезла понад 8 тис. тонн гумдопомоги

На підприємствах Укрзалізниці виготовили 7 тис. протитанкових їжаків.

Від початку війни Укрзалізниця евакуювала з місць бойових дій близько 3 млн громадян.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.

Також читайте Втратили чи забули паспорт під час евакуації: що робити

Крім того, за його словами, вдалося перевезти 7 тис. тонн гуманітарної допомоги в пасажирських вагонах та 1,4 тис у вантажних вагонах.

Камишін зазначив, що на підприємствах Укрзалізниці виготовили 7 тис. протитанкових їжаків, а перші 20 залізничників отримали відзнаку від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий закордонний рейс зі сполученням "Львів – Хелм". Ціна квитків від 177 грн.

Читайте також: