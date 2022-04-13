Від початку війни в Україні народилося понад 26 тисяч немовлят

Від початку війни в Україні народилося понад 26 тисяч немовлят

Зокрема, найбільше на Львівщині та Прикарпатті.

Від початкуросійської війни, 24 лютого, в Україні народилося понад 26 тисяч немовлят.

Пр це повідомила пресслужба Міністерство юстиції України.

Найбільше діток з'явилося у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

"Здоров'я та мирного неба їм та їхнім батькам", - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", які ефективно допомагають українським військовим боротися з російськими окупантами, настільки припали до вподоби українцям, що деякі з них називають так своїх дітей.Так, новонароджені малюки у Вінницькій області та місті Київ отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно.

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