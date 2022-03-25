Від початку війни Волинь прийняла майже 30 тисяч переселенців

Від початку війни Волинь прийняла майже 30 тисяч переселенців

В школах області навчаються 1,8 тис. дітей-переселенців.

Від початку війни, 24 лютого, Волинь прийняла понад 30 тисяч вимушених переселенців з регіонів, які потерпають від активних бойових дій.

Про це повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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"Більшість із них використовують Волинь як транзитний регіон, однак чимало людей залишаються, серед них і діти", - розповів керівник ОДА.

Лише протягом минулої доби, 24 березня, в області розселили понад 1 700 вимушених переселенців.

Зокрема, 1 800 учнів з інших регіонів відтепер навчаються в Волинській бласті дистанційно. Водночас близько 20% волинських школярів виїхали за межі Волині.

Наразі в регоінв є сім тисяч вільних місць для розташування громадян, що покинули свої домівки. В ОДА наголошують: за потреби цю кількість можна збільшити. Для тих, хто потребує місця для поселення працює "гаряча лінія":

066 657 09 15,

(0332) 778 211.

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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