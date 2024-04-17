Від початку війни з України виїхали 650 тис. чоловіків призовного віку – Politico

Видання вказує, що влада "не наважується призначати новий масовий призов". Автори пов’язують це з відсутністю належної допомоги від Заходу.

Від початку повномасштабної війни з України могли виїхати близько 650 тис. чоловіків призовного віку. Більшість із них незаконно перетнули кордон.

Про це йдеться у статті Politico.

У публікації зазначається, що серед українців "випарувався" "сплеск патріотизму", який був на початку повномасштабного вторгнення. Тепер українці масово ухиляються від мобілізації.

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Повідомляється, що поїзди, які два роки тому вивозили за кордон жінок і дітей, тепер на третину заповнені чоловіками, яким "якимось чином вдалося отримати документи про виїзд".

Водночас президент України Володимир Зеленський і Верховна Рада "не наважуються призначати новий масовий призов". За твердженнями керівника Офісу президента Андрія Єрмака, масштабна мобілізація не матиме підтримки серед населення.

Видання пов’язує таку позицію української влади з відсутністю належної допомоги від Заходу, що "допомагає Путіну вигравати війну".

"Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно", – вважають автори статті.

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Видання також нагадало слова Зеленського про те, що робитиме Путін, якщо Україна не отримає необхідної для перемоги допомоги від Заходу.

"Він би повністю все знищив. Все", – сказав президент, додавши, що українські міста будуть перетворені на руїни, сотні тисяч людей загинуть.

"Люди не втечуть, більшість із них, тому він уб’є багато людей. Отже, який це буде мати вигляд? Багато крові", – зазначив Зеленський.

До слова, американський генерал-майор у відставці Девід Грандж оцінив, що Україні необхідно мобілізувати близько пів мільйона людей, але необхідно провести для них дуже ґрунтовні навчання.

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