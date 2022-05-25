Від початку війни зареєстровано близько 20 тисяч воєнних злочинів - МВС

Від початку війни зареєстровано близько 20 тисяч воєнних злочинів - МВС

Від початку війни, яку Росія розпочала 24 лютого, зареєстровано близько 20 тисяч воєнних злочинів

Українське Міністерство внутрішніх справ співпрацює з міжнародними слідчими та іноземними прокурорами. Крім того, експерти з-за кордону засвідчують правильність висновків українських спеціалістів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ під час прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".

"Фактично, сьогодні вся команда правоохоронної системи працює над розслідуванням воєнних злочинів. Їх сьогодні зареєстровано близько 20 тис., з них понад 13,5 тис. зареєстровано саме співробітниками поліції", - розповів керівник МВС.

За його словами, війна змінила підходи та напрями роботи правоохоронців. Наразі поліція супроводжує евакуацію та вантажі, чергує на блок-постах, виявляє диверсантів та воює.

За словами Монастирського, уряд удвічі збільшив кількість піротехніків. МВС залучає іноземних фахівців, а також іноземних партнерів щодо надання спецтехніки для розмінування.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, що Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Остатоне рішення про напад на Україну він ухвалив по обіді 23 лютого.

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