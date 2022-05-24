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Від початку війни зі складу Московського патріархату вийшло понад 400 громад

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Від початку війни зі складу Московського патріархату вийшло понад 400 громад

Фото: Pexels

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України парафї продовжують виходити з Московського патріархату. 

За три місяці війни, від 24 лютого, понад 400 громад у всій Україні ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату.

Про це повідомили на офіційному сайті Православної Церкви України.

Зазначається, що лише у Хмельницькій області понад сто громад відмовилися надалі перебувати у підпорядкуванні УПЦ МП. 

Крім того, пів сотні парафій перейшли у безпосереднє керівництво  Митрополита Епіфанія.

Як повдомлялося, Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Таке рішення ухвалили "з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".

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