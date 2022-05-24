Від початку війни зі складу Московського патріархату вийшло понад 400 громад

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України парафї продовжують виходити з Московського патріархату.
За три місяці війни, від 24 лютого, понад 400 громад у всій Україні ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату.
Про це повідомили на офіційному сайті Православної Церкви України.
Зазначається, що лише у Хмельницькій області понад сто громад відмовилися надалі перебувати у підпорядкуванні УПЦ МП.
Крім того, пів сотні парафій перейшли у безпосереднє керівництво Митрополита Епіфанія.
Як повдомлялося, Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Таке рішення ухвалили "з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".
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