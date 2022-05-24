Від початку війни зі складу Московського патріархату вийшло понад 400 громад

Від початку війни зі складу Московського патріархату вийшло понад 400 громад

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України парафї продовжують виходити з Московського патріархату.

За три місяці війни, від 24 лютого, понад 400 громад у всій Україні ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату.

Про це повідомили на офіційному сайті Православної Церкви України.

Зазначається, що лише у Хмельницькій області понад сто громад відмовилися надалі перебувати у підпорядкуванні УПЦ МП.

Крім того, пів сотні парафій перейшли у безпосереднє керівництво Митрополита Епіфанія.

Як повдомлялося, Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Таке рішення ухвалили "з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".

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