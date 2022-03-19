Від початку війни ЗСУ знищили понад 10 вищих командирів армії РФ, з них - не менше шести генералів

Від початку війни ЗСУ знищили понад 10 вищих командирів армії РФ, з них - не менше шести генералів

Вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати.

Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати.

“Елітні” російські дивізії стають “елітними” добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

За три тижні війни українські воїни знищили понад 10 вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів (якщо рахувати з росгвардією):

генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141 моторизованого полку національної гвардії рф;

генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії;

генерал-майор Андрій Колесніков командувач 29-ю армією Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький - заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.

П’ятим генералом, який також поїхав на “концерт Кобзона”, став Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії. Варто зазначити, що 150-а мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в рф як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як “головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні”. Проте вже в перші 10 днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.

Нагадаємо, шостим рашистським генералом, якого ліквідували 18 березня, став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф.

Далі буде…

Нагадаємо, у Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

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