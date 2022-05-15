Від похолодання до спекотних +29°: прогноз погоди в Україні на тиждень, 16-22 травня

Від похолодання до спекотних +29°: прогноз погоди в Україні на тиждень, 16-22 травня

Тиждень, 16-22 травня, в Україні буде зі строкатою погоду - від похолодання і нічних +3° до спекотних +29°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 16 травня, в країні буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, вдень 17-22°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°. 17 травня вдень у західних, північних та центральних областях невеликі, в Карпатах помірні, короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11°, на південному заході країни до 16°, вдень 14-20°, на півдні країни 21-26°, на Одещині до 29°.

18 травня до України прийде похолодання. Вночі у південній та східній частині очікуються помірні дощі, вдень у більшості областей України невеликі дощі, подекуди грози. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°, у південній частині вночі 7-13°, вдень 15-21°.

19-20 травня в Україні буде переважно без опадів, температура вночі 2-8° тепла, вдень 13-19°, на заході країни та Одещині 18-24°. Вихідними, 21-22 травня, в країні відчутно потеплішає, проте ітимуть короткочасні дощі, грози (21 травня на сході та півдні країни без опадів). Температура вночі 4-9°, у західних областях, 22 травня в Україні 7-12°, вдень 17-23°.

У Києві 16 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°. 17-18 травня у столиці посвіжішає. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура 17 травня вночі 9-11°, вдень 15-17°, 18 травня вночі 5-7°, вдень 13-15°. Від п'ятниці, 20 травня, у Києві почне теплішати, а вихідними, 21-22 травня, температура повітря вдень прогріється до 18-22°. Вихідними у столиці також можливі короткочасні дощі.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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