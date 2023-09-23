Від Польщі вимагають пояснень щодо України та вибухи у Дніпрі: головні новини ночі 23 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 22 вересня 2023 року:
- У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України - Bloomberg Читати далі –>
- Росіяни атакували острів Зміїний, коли там перебувала знімальна група ТСН Читати далі –>
- Тарнавський розповів, коли станеться найбільший прорив у контрнаступі Читати далі –>
- Росія вже використала всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ — Буданов Читати далі –>
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