Від популярного ресторану в центрі Тернополя залишились головешки: фото і відео

Від популярного ресторану в центрі Тернополя залишились головешки: фото і відео

Вогонь охопив дерев’яну прибудову на площі 500 кв.м, гасили пожежу майже дві години.

У четвер, 24 червня, внаслідок пожежі було знищено дерев’яну прибудову популярного в Тернополі етнобару “Коловорот” на вулиці Чорновола. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, виклик на місце пригоди надійшов о 9.40, а ліквідувати пожежу вдалося тільки об 11.26.

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Загоряння отримало високий рівень небезпеки, тож до ліквідації пожежі було залучено всі підрозділи ДСНС Тернополя — 41 особу та 10 одиниць пожежної техніки. Вогонь був таким потужним, що перекинувся на сусідню офісну будівлю, з якої довелося евакуювати 300 осіб.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі постраждалих та жертв не було. Її причини з'ясовують.

Нагадаємо, раніше правоохоронцям стали відомі нові подробиці вибуху та пожежі в багатоповерхівці у селі Білогородці під Києвом. Квартиру 47-річного чоловіка підпалили, щоб приховати сліди жорстокого вбивства.

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