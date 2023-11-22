Від пострілу з пневматичної рушниці у школі на Прикарпатті загинув дев’ятикласник

Вогнепальне поранення підліток отримав під час проведення занять у рамках гурткової роботи.

У середу, 22 листопада, у приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району на Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Про нещасний випадок у школі повідомили на лінію "102" о 15:30.

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Правоохоронці опитали свідків події та педагогів. Слідчі встановили, що учень 9 класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги.

Зараз на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 14-річний підліток без дозволу взяв покататися батьківський мікроавтобус та збив чоловіка. Він помер на місці аварії.

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