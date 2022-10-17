Від потепління до дощів та снігу: прогноз погоди в Україні на тиждень, 17-23 жовтня

Найближчі два дні очікуються в Україні дуже теплими.

За прогнозами синоптиків, тиждень, 17-23 жовтня, буде різним - від теплого початку до похолодання від середи-четверга.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, 17-18 жовтня в країні буде сухо та переважно сонячно. В західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому заході та півдні країни 3-8° тепла, вдень 13-18°, у західних областях місцями до 22°, на півночі Лівобережжя 10-14°.

А ось у середу-четвер, 19-20 жовтня, як пише синоптикиня Наталя Діденко, до України прийдуть дощі та похолодання. У Карпатах 20 жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. Дощі та прохолодна погода потримаються в Україні і 21-23 жовтня.

Проте, як зазначає синоптикиня, це похолодання ще не остаточне. "Оце прийдешнє похолодання ще не остаточне, потепління у жовтні ще буде", - наголошує Діденко.

У Києві, за її прогнозом, понеділок та вівторок будуть сонячними, яскравими та теплими. А ось в середу у столиці також збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря. І вже в четвер вдень очікується лише 7-9° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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