Від повторних обстрілів РФ постраждали 2 енергетичні підприємства ДТЕК Енерго: є загиблі та поранені серед працівників

На цей час відомо про сімох поранених працівників енергетичних підприємств.

Сьогодні, 18 жовтня, Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Вранці від російських обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго.

Про це повідомляють на сайті компанії.

За попередньою інформацією, сім поранених. Їх доправлено до медзакладів.

На жаль, від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

"Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - повідомляють у ДТЕК.

Атака РФ на енергетичні об'єкти України 18 жовтня:

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Житомирі. Через це 11 населених пунктів залишились без світла.

У результаті російського ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі виникли перебої з електро та водопостачанням в окремих районах Дніпра, Синельникового, Васильківки, Новомосковська, Павлограда.

Близько 9 ранку сьогодні, 18 жовтня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Сталося влучання в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва.

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