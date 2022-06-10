Від пожежної небезпеки до грози із градом: прогноз погоди в Україні на вихідні, 11-12 червня

Вихідні, 11-12 червня, в Україні будуть спекотними, а Зелена неділя ще й дощовою.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 11 червня, у західних, вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 29-34°, у західних областях 23-28°.
12 червня в Карпатському регіоні, вдень і північних та Вінницькій областях ітимуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний та північно східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°, на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°.
11 червня у західних областях грози, в окремих районах град, в Карпатах значні дощі ( I рівень небезпечності, жовтий). 11-13 червня в Україні, крім Карпатського регіону, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 11 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. У неділю, 12 червня, в столиці вдень очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.
11-13 червня у Києві також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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