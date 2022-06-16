Від пожежної небезпеки майже у всіх областях до граду на заході: прогноз погоди в Україні на 17 червня

Від пожежної небезпеки майже у всіх областях до граду на заході: прогноз погоди в Україні на 17 червня

У п'ятницю, 17 червня, у деяких областях України ітиме дощ, місцями можливий град та шквали.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 17 червня у західних областях, вдень місцями і на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західній частині переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних областях 18-23°.

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17 червня в Україні, крім західних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 17 червня опади не передбачаються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°. 17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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