Від ранку була під завалами: у Прилуках рятувальники знайшли п’ятирічну дівчинку після атаки РФ

Атака РФ на Прилуки / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

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На Чернігівщині під час розбору зруйнованої будівлі рятувальники дістали з-під завалів п’ятирічну дівчинку, яка перебувала там від самого ранку.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Ніна Луценко для «5 каналу».

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За словами представниці ДСНС, дитину вдалося знайти близько 10:30. Розбір завалів на місці події продовжується, а самі роботи відбуваються у надзвичайно складних і небезпечних умовах.

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«Робота ускладнена великою кількістю конструкцій, які зруйновані, і тим, що, звісно, є можливість якогось осипання цих будівельних матеріалів», — розповіла Ніна Луценко.

Пошуки під завалами тривають. Будівлю розбирають і рятувальники, і місцеві жителі. Головна мета — якнайшвидше перевірити всі уламки та знайти людей.

«Рятувальники роблять це для того, щоб максимально швидко знаходити людей під завалами», — додала речниця ДСНС Чернігівщини.

Атака РФ на Прилуки 7 жовтня — останні новини

Нагадаємо, російська ракета повністю зруйнувала будинок родини в Прилуках на Чернігівщині, залишивши на подвір’ї вирву завглибшки 7–8 метрів. Господарі вижили, бо буквально за кілька хвилин до удару встигли сховатися в укритті.

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Станом на 14:00 кількість загиблих зросла до 14 осіб, серед них — четверо дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.

Під час російського ракетного удару по Прилуках загинули колишній поліцейський, який нещодавно повернувся з фронту, та мати його дружини. Сама ж дружина, яка є чинною поліцейською, дістала поранення.

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