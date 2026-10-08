Вибухи. / © Associated Press

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Від самого ранку четверга, 8 жовтня, російські безпілотники атакують Україну. Повітряна тривога охопила низку областей. Дрони дісталися до західних регіонів. Лунають вибухи.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що від вчорашнього вечора РФ запустила по Україні 142 ударних БпЛА типу Shahed (82 — реактивних), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». БпЛА летіли з п’яти напрямків.

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Станом на 09:30, силами ППО було збито/подавлено 126 безпілотників. Втім, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Вранішня атака — де летять дрони

Станом на 10:00 російські безпілотники фіксують у низці областей України. Зокрема, на заході — у деяких районах Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Монітори і місцеві медіа пишуть, що вже сталися перші вибухи. Зокрема, гучно було у Дубні на Рівненщині, а також у Тернопільській області.

Мапа тривог станом на 10:13 четверга, 8 жовтня.

Зауважимо, що зранку, близько 08:00 дрони загрожували значно меншій кількості регіонів. БпЛА атакували Київ і область. Також їх фіксували на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині.

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Атака на Рівненську область

Зрання сирени лунали і на заході, але лише у Рівненській області. Зауважимо, регіон було атаковано. Інформації про потерпілих немає.

«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину», — наголосив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Нагадаємо, напередодні, 7 жовтня, Росія накрила Україну дронами і ракетами. Зокрема, росіяни запустили балістику, серед яких були «Циркони». Українські військові повідомили, що силами ППО було збито/подавлено 161 ціль. Зокрема, п’ять балістичних ракет.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив підступну тактику РФ під час атаки. З його слів, росіяни били одразу з кількох напрямків, а також застосували різні типи озброєння, кожне з яких має власну траєкторію та напрямок польоту.

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