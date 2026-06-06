Від ранку РФ атакує великий обласний центр: після вибухів сталася пожежа, є травмовані (фото)

Вибухи. / © Associated Press

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Зранку суботи, 5 червня, російська армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. У місті сталися вибухи. Є влучання.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя», — наголосив чиновник.

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За його словами, безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

Спочатку повідомлялося, про одну травмовану жінку. Втім, згодом в ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п’яти.

Удар по Запоріжжі - фото

Зранку російські дрони атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зранку російські дрони атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зранку російські дрони атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зранку російські дрони атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака росіян на Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, в обласному центрі о 07:26 оголосили тривогу через загрозу безпілотників. За кілька хвилин сталися вибухи. Тривога у Запоріжжі ще триває.

Як повідомлялося, на світанку Росія також атакувала Запоріжжя дронами. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури. Стало відомо, шо після атаки двоє працівників одного з підприємств загинули. Їхні тіла виявили під завалами.

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