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Від ранку РФ атакує великий обласний центр: після вибухів сталася пожежа, є травмовані (фото)
Ранок в обласному центрі розпочався з вибухів та влучань.
Зранку суботи, 5 червня, російська армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. У місті сталися вибухи. Є влучання.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя», — наголосив чиновник.
За його словами, безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.
Спочатку повідомлялося, про одну травмовану жінку. Втім, згодом в ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п’яти.
Удар по Запоріжжі - фото
Зауважимо, в обласному центрі о 07:26 оголосили тривогу через загрозу безпілотників. За кілька хвилин сталися вибухи. Тривога у Запоріжжі ще триває.
Як повідомлялося, на світанку Росія також атакувала Запоріжжя дронами. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури. Стало відомо, шо після атаки двоє працівників одного з підприємств загинули. Їхні тіла виявили під завалами.