Від ранку РФ атакує захід України реактивними БпЛА: де є загроза - мапа

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

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Від самого ранку 20 жовтня російська армія атакує Україну ударними безпілотниками, зокрема реактивними. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА одразу в кількох областях.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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За даними Повітряних сил, станом на 07:00 російські реактивні безпілотники продовжують рух у напрямку західних областей. Зокрема, група ворожих БпЛА пролетіла повз Бершадь на Вінниччині та рухається на північний захід.

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Наразі один із реактивних БпЛА прямує на Рівне з північного сходу, повз Рогатин на Івано-Франківщині. Інші дрони фіксували поблизу Деражні — у напрямку Хмельницького, а також на Тернопільщині — курсом на Скалат зі сходу.

Крім того, дрони прямують з півночі Чернігівщини на північ Київщини. Повітряні цілі фіксували у напрямку Вишгорода та Бучі у Київській області. Безпілотник також фіксували на Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Миколаївщині та Полтавщині.

Мапа тривог станом на 07:05 вівторка, 20 жовтня.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може повторювати комбіновані атаки по Україні з інтервалом у три-чотири доби. Водночас більш звичним для російської армії темпом може бути один такий удар на тиждень. Експерт наголосив, що йдеться саме про комбіновані атаки, під час яких РФ одночасно застосовує ударні безпілотники і ракети.

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