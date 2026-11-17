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Від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну — велика кількість безпілотників летить на захід. Стались перші вибухи.

Що відомо про вранішню атаку та де лунають вибухи — читайте на ТСН.ua.

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Станом на 08:45 російські БпЛА фіксують одразу в низці областей. За даними моніторів, у небі над Україною понад 70 дронів. Більшість з них рухаються в напрямку західних регіонів.

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Рух повітряних цілей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, групи ударних дронів із Чернігівщини прямують на Київщину. Інші безпілотники з півночі Київської області через центральну частину Житомирщини рухаються в напрямку Рівненської і Хмельницької областей.

Також реактивні дрони з Тернопільщини через північ Івано-Франківщини прямують на Львівщину.

Окрім того, ворожі безпілотники зафіксували на півночі Волині, зокрема в напрямку Луцька. Ще один БпЛА перебував над Тернополем і тримав південно-західний курс.

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