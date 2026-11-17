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Від ранку російські дрони масовано атакують захід України: де небезпека і стались вибухи - подробиці
Від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну — велика кількість безпілотників летить на захід. Стались перші вибухи.
Що відомо про вранішню атаку та де лунають вибухи — читайте на ТСН.ua.
Станом на 08:45 російські БпЛА фіксують одразу в низці областей. За даними моніторів, у небі над Україною понад 70 дронів. Більшість з них рухаються в напрямку західних регіонів.
За даними Повітряних сил ЗСУ, групи ударних дронів із Чернігівщини прямують на Київщину. Інші безпілотники з півночі Київської області через центральну частину Житомирщини рухаються в напрямку Рівненської і Хмельницької областей.
Також реактивні дрони з Тернопільщини через північ Івано-Франківщини прямують на Львівщину.
Окрім того, ворожі безпілотники зафіксували на півночі Волині, зокрема в напрямку Луцька. Ще один БпЛА перебував над Тернополем і тримав південно-західний курс.