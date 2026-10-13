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Від ранку Україна перебуває під атакою: російські дрони летять на захід — де є загроза (оновлено)
Від ночі Росія не припиняє атакувати Україну реактивними дронами.
Від самого ранку 13 жовтня триває атака російських безпілотників на Україну. Повітряна тривога охопила низку областей.
Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.
За даними Повітряних сил, від 18:00 12 жовтня армія РФ запустила по Україні різні повітряні цілі:
п’ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із Брянської області;
дев’ять баражуюх боєприпасів «Бандероль»/«Дань-Т»;
108 ударних БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), «Гербера», дрони-імітатор типу «Пародія» із напрямків: Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Гвардійського.
Станом на 08:00, силами ППО було збито/подавлено 88 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях. Також стались «прильоти» баражуючих боєприпасів у Харкові.
Вранішня атака на Україну
Станом на 07:10, за даними Повітряних сил, БпЛА рухалися на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Миколаївщині. Повітряна тривога була оголошена і в Києві — від 06:58 до 08:13.
Станом на 08:20 Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Військові попередили, що дрони посунули на захід і центр: реактивні БпЛА зафіксували у Хмельницькій і Вінницькій областях — один із дронів рухається в напрямку Красилова, інший пролетів повз Рахни-Лісові та летить на Жмеринку.
Далі реактивний БпЛА пролетів повз Білогір’я на Хмельниччині та рухається в напрямку Тернопільської області.
Крім того, загроза безпілотників у Миколаївській області. Також на півночі Харківщини зафіксували загрозу удару керованими авіабомбами.
Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Зокрема дрони фіксували у західних областях — на Хмельниччині та Тернопільщині. Крім того, під атакою перебував Київ.
Окрім того, дрони атакували село Муроване, що недалеко від Львова. За даними влади, під час повітряної тривоги збитий безпілотник впав на житловий будинок.