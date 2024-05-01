Від РЕБів до зарядних станцій: БФ «Центр соціальних проектів майбутнього» та City24 передали Силам оборони обладнання на суму понад 600 тис. грн

Благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього», платіжна система сity24 та бренд чоловічих прикрас Mc Gregor Jewelry реалізували черговий етап масштабного проєкту «Дрони для ЗСУ». У квітні 2024 року давні партнери, що невпинно збирають кошти на потреби військових, передали Силам безпеки й оборони України обладнання на загальну суму 601 548 гривень.

Так, дивізіон самохідної артилерії Третьої окремої штурмової бригади, що виконує завдання на Купʼянському напрямку, отримав підсилювач сигналів перешкод протидії безпілотним літальним апаратам РЕБ «Бумбокс», квадрокоптер DJI Mavic 3, а також зарядну портативну електростанцію EcoFlow Delta Max для забезпечення безперебійної роботи засобів радіоелектронної боротьби й підзарядки дронів. Вартість цього обладнання склала 302 549 гривень.

Тим часом 298 999 гривень було витрачено на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo та Dji Mavic 3 Thermal для 22-ї окремої механізованої бригади, яка наразі боронить країну в Донецькій області.

Усе це відбулося в межах проєкту «Дрони для ЗСУ», що реалізується понад півтора року. За цей час Фонду та його партнерам City24 і Mc Gregor Jewelry вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень, за які було придбано 36 дронів різних типів та модифікацій, засоби радіоелектронної боротьби, наземні станції, підсилювачі сигналу, супутникові модеми Starlink та засоби безперебійного живлення.

«Найменше, що ми можемо зробити для наших захисників та захисниць — оперативно реагувати на їхні запити та якнайшвидше їх виконувати. Ми щиро вдячні нашому давньому партнеру, компанії City24, за багаторічну співпрацю й наші спільні добрі справи. Разом ми реалізували вже чимало проєктів і зупинятися не плануємо. Попереду багато роботи й викликів, але ми переконані, що наша допомога Силам оборони ставатиме дедалі відчутнішою», — коментує Євген Глузов, Голова Наглядової Ради БФ «Центр соціальних проектів майбутнього».

Важливо наголосити, що величезну роль у зборі коштів відіграють користувачі платіжної системи Сity24, які регулярно донатять через термінали мережі та на сайті. Зробити свій внесок може кожен охочий: для цього потрібно зайти в розділ «Благодійність», знайти проєкт «Дрони для ЗСУ» і перерахувати будь-яку зручно для вас суму.

«Наша співпраця з фондом «Центр cоціальних проектів майбутнього» — це історія про довіру та взаємоповагу. Коли ми бачимо результати нашої спільної роботи, відчуваємо, що все робимо правильно. Це надихає нас рухатись далі й масштабуватися. Коли йдеться про долю країни, бізнес не може стояти осторонь, тож кожен з нас несе особисту відповідальність за те, яким буде наше майбутнє. Ми цінуємо підтримку користувачів city24 і закликаємо всіх робити благодійні внески в наших терміналах. Пам’ятайте, що будь-яка сума має значення, а ми гарантуємо, що кожна гривня буде витрачена за призначенням», — зазначає Гриша Дмитро, city24.

Зі свого боку військові наголошують, що наразі однією з найважливіших потреб на передовій є технічні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). На жаль, ворожі дрони активно вражають позиції наших захисників, і саме РЕБи допомагають їх виявляти та знищувати, що є життєво необхідним для забезпечення захисту. Між тим, зарядні станції EcoFlow стали невід’ємною частиною інфраструктури в зонах бойових дій, де доступ до електромережі зазвичай обмежений або ж взагалі недоступний.

Наявність такого обладнання сприятиме підвищенню ефективності військових операцій та, головне, збереженню життів українських захисників. Не залишайтесь байдужими — підтримуйте проєкт «Дрони для ЗСУ» в терміналах сity24 або на сайті. Разом до Перемоги!

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Про БФ «Центр соціальних проектів майбутнього»

Благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього» засновано у 2012 році. Серед ключових напрямів діяльності — медичні проєкти, допомога дитячим будинкам сімейного типу, внутрішньо переміщеним особам і дітям із важкими захворюваннями, а також підтримка сил оборони. За весь час активної роботи фонд надав допомогу на загальну суму 98 мільйонів гривень, зібрав чимало партнерів-однодумців і заручився підтримкою міжнародних донорів. Так, лише за минулий рік Центр соціальних проектів майбутнього» отримав кілька важливих грантів, зокрема від Програми розвитку ООН (ПРООН) та GlobalGiving.

Про city24

city24 — внутрішньодержавна платіжна система з найбільшою термінальною мережею України, яка налічує понад 25 000 терміналів у більш ніж 2000 населених пунктах.

Має розвинену платіжну онлайн та офлайн інфраструктуру.

Платіжні термінали, сайт та мобільний додаток дозволяють оплачувати понад 3000 сервісів і послуг. Більшість з яких — власні прямі договірні відносини та власні технічні розробки.

Компанія володіє власним програмним забезпеченням, що дозволяє швидко реагувати на запити платіжного ринку та розробляти власні сучасні продукти.