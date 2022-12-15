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Від російських обстрілів за добу в Україні загинули 8 цивільних людей, ще 19 поранено

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Від російських обстрілів за добу в Україні загинули 8 цивільних людей, ще 19 поранено

Російський обстріл на Запоріжжі / Фото: Facebook/Патрульна поліція Запоріжжя

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні села та міста України, вбиваючи цивільне населення.

За минулу добу, 14 грудня, внаслідок російських обстрілів в Україні загинули 8 цивільних людей, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Від рук окупантів загинули 8 мирних людей у чотирьох областях України.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 14.12.2022 (станом на 09:00 15.12.2022): Донецька область - 2 загиблих, 4 поранених; Запорізька область - 2 загиблих, 1 поранений; Харківська область - 1 поранений; Херсонська область - 3 загиблих, 13 поранених", - повідомив Тимошенко.

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Дата публікації
Перегляди
164
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