Від російських обстрілів за добу в Україні загинули 8 цивільних людей, ще 19 поранено

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні села та міста України, вбиваючи цивільне населення.
За минулу добу, 14 грудня, внаслідок російських обстрілів в Україні загинули 8 цивільних людей, ще 19 отримали поранення.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Від рук окупантів загинули 8 мирних людей у чотирьох областях України.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 14.12.2022 (станом на 09:00 15.12.2022): Донецька область - 2 загиблих, 4 поранених; Запорізька область - 2 загиблих, 1 поранений; Харківська область - 1 поранений; Херсонська область - 3 загиблих, 13 поранених", - повідомив Тимошенко.
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