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Від російського обстрілу на Нікопольщині постраждала жінка: фото руйнувань

Наслідки обстрілу Нікопольщини 3 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 3 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 3 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 3 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольщини 3 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе. 

У неділю, 3 березня, російські окупанти 11 разів атакували територію Нікопольського району на Дніпропетровщині. Ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За його словами, росіяни завдали ударів по районному центру, а також по Марганецькій та Покровській сільській громадах.

“В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома”, - уточнив Лисак.

За інформацією ОВА, ворожими обстрілами пошкоджено 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд, 2 будівлі знищено, пошкоджено 4 автомобілі, серед яких один легковий та вантажні. 

Внаслідок обстрілів також пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона.

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