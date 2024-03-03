Від російського обстрілу на Нікопольщині постраждала жінка: фото руйнувань

У неділю, 3 березня, російські окупанти 11 разів атакували територію Нікопольського району на Дніпропетровщині. Ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни завдали ударів по районному центру, а також по Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Також читайте Росіяни атакували Куп'янськ: постраждав волонтер

“В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома”, - уточнив Лисак.

За інформацією ОВА, ворожими обстрілами пошкоджено 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд, 2 будівлі знищено, пошкоджено 4 автомобілі, серед яких один легковий та вантажні.

Внаслідок обстрілів також пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона.

Читайте також: