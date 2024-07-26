Від розвідників до діловодів: кого потребує українська армія 2024 року

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розкрив деталі щодо пріоритетів мобілізації та спеціальностей, які наразі найбільш затребувані у Збройних Силах України.

Про це він розповів в інтерв'ю NV.

За словами Лазуткіна, вибір призовників з понад 4,5 мільйонів військовозобов'язаних, які оновили свої дані, залежатиме від їхніх військово-облікових спеціальностей та запитів військового керівництва. Процес відбору буде координуватися через вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ та Генштаб.

"Ці запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників", - додав речник Міноборони.

Щодо найбільш затребуваних спеціальностей, Лазуткін виділив операторів БПЛА через зростаючу технологічність війни, фахівців ІТ-сфери для роботи з сучасними системами, а також тилові спеціальності, такі як кухарі та діловоди, потреба в яких зросла останнім часом. Традиційно високим залишається попит на водіїв, механіків, стрільців та розвідників.

"Можна говорити, що доволі-таки різний спектр. Як суспільство у нас різне, так кожен шукає себе відповідно до своїх навичок, бажань, страхів, готовності. Наприклад, чимало українців за час війни пройшли курси тактичної медицини, якісь базові курси, опанували якісь навички, принаймні елементарні - вони більш впевнено почуваються. А хтось навпаки", - зауважив Лазуткін.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони також розповів, що в Україні наразі темпи мобілізації зросли, порівняно з тими, які були наприкінці зими або на початку весни. Тож знижувати мобілізаційний вік в Україні не збираються, але все залежить від ситуації на фронті.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Читайте також: