Від Русі до України: коли і чому змінилася назва

Україна / © Getty Images

Реклама

Вперше слово «Україна» з’явилося у 1187 році в Київському літописі. У записі про смерть одного з князів сказано: «Плакала за ним вся Україна».

Про це повідомив автор проєкту «РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ» Акім Галімов.

Назва мала слов’янське походження та означала «батьківщина» або «своя земля» — без жодного зв’язку з тлумаченням «окраїна», яке нині поширює російська пропаганда.

Реклама

У середньовіччі Русь залишалася міжнародно відомою назвою. Дослідники порівнюють це з Німеччиною: у світі її знають як Germany, тоді як самі німці називають свою країну Deutschland. У нашому випадку Русь була міжнародною назвою, а Україна — внутрішньою.

Із XV століття, після того, як Московське царство привласнило собі назву Русь, українці дедалі частіше почали називати свою територію Україною. В епоху козацької держави ця назва вже з’являлася на міжнародних картах.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі показали рідкісну шаблю XVIII століття з гравюрами Кревської унії, Грюнвальдської битви та інших подій. Артефакт розкриває історію державотворення та козацької традиції.