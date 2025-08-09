- Дата публікації
Від Русі до України: коли і чому змінилася назва
Вперше слово «Україна» з’явилося у 1187 році в Київському літописі. У записі про смерть одного з князів сказано: «Плакала за ним вся Україна».
Про це повідомив автор проєкту «РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ» Акім Галімов.
Назва мала слов’янське походження та означала «батьківщина» або «своя земля» — без жодного зв’язку з тлумаченням «окраїна», яке нині поширює російська пропаганда.
У середньовіччі Русь залишалася міжнародно відомою назвою. Дослідники порівнюють це з Німеччиною: у світі її знають як Germany, тоді як самі німці називають свою країну Deutschland. У нашому випадку Русь була міжнародною назвою, а Україна — внутрішньою.
Із XV століття, після того, як Московське царство привласнило собі назву Русь, українці дедалі частіше почали називати свою територію Україною. В епоху козацької держави ця назва вже з’являлася на міжнародних картах.
