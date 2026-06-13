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- Укрaїнa
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Від самого ранку великий обласний центр сколихнули вибухи
У Запоріжжі вже понад сім годин лунають сирени.
Зранку суботи, 13 червня, у Запоріжжі сталися потужні вибухи. В обласному центрі ще о 00:18 було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві медіа.
«У Запоріжжі пролунав звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Як повідомлялося, вдень 12 червня РФ кілька годин поспіль атакувала Запоріжжя. Пошкоджено цивільні об’єкти. Зокрема, торговельний центр та термінал логістичного оператора. Поранення отримали кілька людей.
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