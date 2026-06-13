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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

Від самого ранку великий обласний центр сколихнули вибухи

У Запоріжжі вже понад сім годин лунають сирени.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку суботи, 13 червня, у Запоріжжі сталися потужні вибухи. В обласному центрі ще о 00:18 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві медіа.

«У Запоріжжі пролунав звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Як повідомлялося, вдень 12 червня РФ кілька годин поспіль атакувала Запоріжжя. Пошкоджено цивільні об’єкти. Зокрема, торговельний центр та термінал логістичного оператора. Поранення отримали кілька людей.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
429
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