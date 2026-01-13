Від Сапфіри до Рагнара: найцікавіші імена новонароджених в Україні

Родина / © iStock

Реклама

В Україні батьки продовжували поєднувати традиційні українські імена з міжнародними та рідковживаними варіантами, демонструючи широку різноманітність іменних уподобань у країні.

Про це повідомили у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Найпопулярніші жіночі імена

У більшості регіонів України найпоширеніші: Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата, Мілана. Ці імена залишаються стабільними фаворитами серед батьків, демонструючи поєднання класичної української традиції та популярних міжнародних варіантів.

Реклама

Найпопулярніші чоловічі імена

Серед чоловічих найчастіше обирали такі імена: Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Давид. Їхня популярність свідчить про стійкі загальнонаціональні тенденції в чоловічих іменах, які зберігають баланс між традиційним та сучасним звучанням.

Регіональні особливості

Відмінності в іменних уподобаннях помітні між різними областями:

Західні регіони: серед дівчаток популярні імена Соломія, Юстина, Уляна, Софія, серед хлопчиків — Марко, Дем’ян, Матвій.

Центральні та південні області: частіше обирають Мілана, Єва, Софія, Марія, Злата для дівчаток та Артем, Владислав, Богдан, Дмитро — для хлопчиків.

Реклама

Східні області: лідерами залишаються Софія, Поліна, Єва, Злата та Артем, Марк, Матвій, Тимофій, що демонструє схильність до загальнонаціональних трендів.

Великі міста та міжнародні імена

У великих містах дедалі більше батьків обирають короткі та легко вимовні міжнародні імена. Серед дівчаток це Мія, Емма, Лія, Ніколь, серед хлопчиків — Тео, Леон, Лукас, Марк. Такі імена зручні для вимови різними мовами та відображають глобалізаційні тенденції в українських іменах.

Рідковживані та унікальні імена

Поряд з популярними іменами в Україні зростає інтерес до рідковживаних та оригінальних імен. У другому півріччі 2025 року серед дівчаток зафіксовано: Авіелла, Теона, Сапфіра, Ренесмі, Ноема, Ясміна, Кіара; серед хлопчиків — Еней, Тео, Одін, Рагнар, Авенір, Силас, Златан. Хоча ці імена траплялися поодиноко, вони формують яскраву картину сучасних іменних вподобань і відображають прагнення батьків до унікальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про гарні й рідкісні імена для хлопчиків і дівчаток 2025 року.