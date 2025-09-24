ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1207
Час на прочитання
1 хв

Від СБУ до ТЦК: військовий розкрив кількість службовців, яких можна відправити на фронт

На думку Дмитра Кухарчука, чиновники, поліцейські та працівники ТЦК можуть стати вирішальною силою для ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дмитро Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп» прокоментував поширену у Мережі тезу, що на фронт потрібно відправити держслужбовців, правоохоронців, працівників ТЦК тощо.

У своєму youtube-каналі Кухарчук підрахував кількість службовців, готових до бойових задач.

Він навів дані з відкритих джерел, згідно з яких, на службі перебувають:

  • 46 тисяч військових у територіальних центрах комплектування;

  • 140 тисяч поліцейських;

  • 160 тисяч чиновників;

  • 15 тисяч прокурорів;

  • 40 тисяч працівників СБУ.

За підрахунками «Сліпа», відповідно до цих даних, якщо відняти від цієї кількості жінок, чоловіків молодше 25 та старше 60 років, приблизно 250 тисяч осіб потенційно можуть брати участь у бойовій підготовці.

«Сьогодні Збройні сили України налічують 110 бойових бригад. Середня комплектація бойових бригад складає 60% від штатного розпису. Тобто некомплект скаладає 242 тисячі осіб. За відкритими даними, додаткові 250 тисяч осіб дозволили б укомплектувати бригади повністю та з залишкових 8 тисяч створити ще одну штурмову бригади», — сказав Кухарчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні налічується понад 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку, які не долучені до служби у війську.

Дата публікації
Кількість переглядів
1207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie