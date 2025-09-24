Від СБУ до ТЦК: військовий розкрив кількість службовців, яких можна відправити на фронт

Дмитро Кухарчук

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп» прокоментував поширену у Мережі тезу, що на фронт потрібно відправити держслужбовців, правоохоронців, працівників ТЦК тощо.

У своєму youtube-каналі Кухарчук підрахував кількість службовців, готових до бойових задач.

Він навів дані з відкритих джерел, згідно з яких, на службі перебувають:

46 тисяч військових у територіальних центрах комплектування;

140 тисяч поліцейських;

160 тисяч чиновників;

15 тисяч прокурорів;

40 тисяч працівників СБУ.

За підрахунками «Сліпа», відповідно до цих даних, якщо відняти від цієї кількості жінок, чоловіків молодше 25 та старше 60 років, приблизно 250 тисяч осіб потенційно можуть брати участь у бойовій підготовці.

«Сьогодні Збройні сили України налічують 110 бойових бригад. Середня комплектація бойових бригад складає 60% від штатного розпису. Тобто некомплект скаладає 242 тисячі осіб. За відкритими даними, додаткові 250 тисяч осіб дозволили б укомплектувати бригади повністю та з залишкових 8 тисяч створити ще одну штурмову бригади», — сказав Кухарчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні налічується понад 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку, які не долучені до служби у війську.