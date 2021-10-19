Від середи почне теплішати, проте вночі ще буде мороз: прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

Від середи почне теплішати, проте вночі ще буде мороз: прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У середу, 20 жовтня, до України почне заходити потепління, буде сухо, але місяцями вітряно.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура на заході та крайньому півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°, на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Сумщині до 5° морозу, вдень 10-15° тепла, у північно-східній частині 7-12°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві 20 жовтня також опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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