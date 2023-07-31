Від серпня зміняться правила поповнення через термінали: попередження від мобільних операторів

Для оплати мобільних послуг через термінали слід буде мати зі мобільний телефон та перебувати у зоні стабільного покриття мережі.

НБУ змінює від 1 серпня порядок проведення готівкових операцій через платіжні термінали і це стосуватиметься поповнення мобільних рахунків.

Про це попередили у пресслужбах мобільних операторів України.

Так, в Vodafone поінформували, що через оновлення від НБУ під час поповнення мобільного рахунку необхідна буде обов’язкова ідентифікація платника. Це відбуватиметься таким чином: на введений номер мобільного телефону надходитиме одноразовий пароль або ж пароль повідомлятимуть за допомогою телефонного дзвінка.

"Тож із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", – звернули увагу у Vodafone.

У разі, якщо раніше використовуваний спосіб повідомлення одноразових паролів буде недоступний платникові, у компанії пообіцяли всіляко сприяти фінансовим партнерам у використанні різних способів доставки паролів. Йдеться про сповіщення у месенджерах, телефонні дзвінки, SMS тощо.

Водночас у "Київстарі" опублікували інструкцію проходження додаткового етапу ідентифікації у терміналах компанії:

Аби внесли гроші, слід ввести свій номер телефону, на який надійде вхідний виклик (у разі, якщо виклик не надходить, можна замовити відправлення SMS-повідомлення).

Для підтвердження операції треба ввести останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не треба) або ж код із SMS чи повідомлення у месенджері.

Після цього можна внести необхідну суму до платіжного термінала.

Якщо людина поповнює мобільний рахунок іншої особи, необхідно:

ввести номер телефону абонента, рахунок якого бажаєте поповнити. Під час запиту на ідентифікацію треба ввести свій номер телефону, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері. Далі слід ввести у поле для пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок або код із повідомлення. Внести суму, на яку хочете поповнити рахунок абонента.

У "Київстар" зауважили, що ці інструкції актуальні лише під час поповнення у терміналах фірмових магазинів компанії. Щодо інших терміналів, то там процес може відрізнятися, тож слід діяти відповідно до вказівок на екрані.

Що відомо про нові правила від НБУ щодо оплати через термінали

На початку липня Нацбанк України повідомив про посилення від 1 серпня вимог до внесення готівки через платіжні термінали. Так, від серпня квитанції повинні будуть містити номер мобільного телефону платника. Однак нові вимоги від НБУ не стосуються сплати за компослуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, Інтернет, охорону, залізничні квитки, оплати проїзду в міському і приміському транспорті, маршрутних пасажирських перевезень, сплати податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до бюджету.

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